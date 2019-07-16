شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-16 الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس أفغانستان متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.









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