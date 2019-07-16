، "التايمز": بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة للخليج.. وهذه وجهتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - في خطوة وصفت بأنها لا علاقة لها بأزمة إيران الحالية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج وأضافت أن الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران الحالية.

وبحسب ما ذكرته "رويترز" نقلاً عن صحيفة التايمز البريطانية فقد قالت الوزارة إنه سيتم إرسال السفينة الحربية دانكان، وهي فرقاطة من الفئة 45، إلى المنطقة لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني بينما تخضع السفينة مونتروز، وهي فرقاطة من الفئة 23، لأعمال صيانة مخططة سلفًا.

وبحسب الصحيفة أنه سيتم إرسال سفينة الإمداد ويف نايت إلى الخليج في بداية أغسطس وفي وقت لاحق من العام سيتم إرسال السفينة كنت، وهي فرقاطة من الفئة 23، إلى المنطقة بدلاً من السفينة دانكان.

وقالت الوزارة ”تلك التحركات المخططة منذ فترة طويلة لا تعكس تعزيزًا لتمركز المملكة المتحدة في المنطقة وهي روتينية“.

