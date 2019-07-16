وزير الدفاع الأمريكي : شراء تركيا للصواريخ الروسية قرار “سيء ومخيب للآمال

الخليج 365-متابعات

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك اسبر، الثلاثاء، أن قرار تركيا شراء صواريخ اس 400 الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو “سيء ومخيب للامال”.

وقال اسبر امام اعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد “انهم حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الاطلسي واقوياء جدا، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) اس 400 سيء ومخيب للامال”.

وهو أول رد فعل رسمي للبنتاغون منذ أن بدأت تركيا الجمعة تسلم أول دفعة من صواريخ أس-400 روسية التي تعتبر واشنطن انها تناقض ترتيبات الحلف الأطلسي علما بان أنقرة عضو فيه.

وصوت الكونغرس الأميركي على عدة قرارات تطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا في حال لم تعدل عن تسلم الصواريخ الروسية، لكن أي نائب لم يسأل اسبر ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستعلن هذه العقوبات.

وترى واشنطن أن ثمة خطرا أن تسمح الصواريخ الروسية لموسكو بخرق الأسرار التكنولوجية لطائرة أف-35 الأميركية الجديدة التي تريد تركيا التزود بها أيضا.

ومطلع يونيو أعطى البنتاغون مهلة لأنقرة حتى 31 يوليو للتخلي عن تسلم الصواريخ الروسية تحت طائلة استبعادها من برنامج مقاتلة أف-35 الذي تشارك فيه تركيا.

وخلف اسبر الشهر الماضي باتريك شاناهان وزيرا بالوكالة وعليه أن يحصل على موافقة الكونغرس لتعيينه رسميا وزيرا للدفاع.