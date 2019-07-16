فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية.. تفاصيل قرار خادم الحرمين الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019، عن فتح المحلات التجارية خلال أداء الصلاة، لأول مرة في مدن المملكة العربية السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية، حيث كانت المحلات تغلق مع كل صلاة، قبل أن يتولي محمد بن سلمان ولي للعهد في مطلع 2018، حيث يقود الأمير محمد بن سلمان عدة إجراءات قال إنها تهدف لإصلاح المجتمع السعودي، وكانت أولى هذه الإجراءت هي قيادة المرأة للسيارة، والسماح بإقامة الحفلات الغنائية، وحضور السيدات لمباريات كرة القدم، في خطوات لاقت استحسان المجمعين الدولي والعربي، فيما انتقده عدد قليل من سكان المملكة العربية السعودية، وأعتبروا أن تلك القرارات تهدف في المقام الآخير؛ لعلمنة الدولة السعودية، التي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية.

غضب على تويتر بسبب فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد قرر السماح للأنشطة التجارية بالعمل مدة 24 ساعة، ما يعني ضمنيا العمل وقت الصلاة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها، وسادت حالة من التباين بين السعوديين، حيث رحب الكثير من الشعب السعودي بهذا القرار، فيما انتقده آخرون على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر.