رابط التسجيل والإستعلام في الضمان الإجتماعي عن مساعدة المقطوعة 1440هـ وشروط التسجيل

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن أخبار الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر وكالة الضمان في دولة المملكة هي مؤسسة تمويلية تقوم بمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود او المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتعمل الوكالة على تقديم المساعدات المالية والنقدية للأسر من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار وذلك بسبب الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، حيث تهدف إلى تحسين المستوى الإقتصادي للمملكة وتطبيق بعض الإصلاحات الإقتصادية من أجل تطبيق رؤية المملكة 2020 .

شروط التقديم للإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون المتقدم بلوغ المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 35 عاما. يجب ان يكون المتقدم مرور عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي. كما ان الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة دون غيرهم من الفئات الأخرى. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف. يتم تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات. 30 ألف ريال سعودي هي الحد الأعلى لبرنامج مساعدة المقطوعة.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية النقاب عن البوابة الإلكترونية من اجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة، وذلك من باب التسهيل والتيسير على المواطنين في دولة المملكة من اجل توفير الوقت والجهد، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــنـــا