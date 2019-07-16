كم باقي على عيد الاضحى 2019 في الدول العربية

أعلن المعهد الفلكي السعودي، المتخصص في الحسابات والتقديرات الفلكية بأن رؤية الهلال لشهر ذي الحجة 1440 سيكون يوم الخميس الموافق لـ 29 ذي القعدة، وأن أول ايام العيد هو يوم الجمعة الموافق 2 آب 2019 (باقي 25 يوما).

وبعد انتهاء أولى الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية لعام 1440 هـ، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر الآن الموظفين التابعين للخدمة المدنية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام الجاري الموفق 1440هـ.

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وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازة.

وقالت وزارة الخدمة المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على سؤال أحد المغردين، إن إجازة عيد الأضحى لهذ العام 11 يوماً بحسب تقويم "أم القرى"، تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الموافق 6 أغسطس.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه الموافق 16 أغسطس