«سجون مكة» تُقيم حفلًا ترفيهيًا لنزلاء مركز «ثقة» بالتعاون مع هيئة الترفيه

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، داخل إدارة سجن بريمان بجدة، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز «ثقة» وأسرهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

وحضر الحفل مدير السجون بالمنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش، وعدد من منسوبي سجون المنطقة .

وتضمنت فقرات الحفل الذي حضره أهالي النزلاء وأبناؤهم، عدداً من الأنشطة والفعاليات شملت الفلكلور الشعبي، وألعابًا بهلوانية، وسيركًا، والعرضة السعودية، ومسيرة استعراضية، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة .

وأعرب اللواء الدويش عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط خاصة وأنها تُمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون، للنزلاء من أنشطة ثقافية، وإصلاحية، وترفيهية تهدف لإتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم وبما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي .

يُذكر أن هذه الاحتفالية تُعد من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه .