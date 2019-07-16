موعد إيداع مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ

تعتبر مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي ، من أهم برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تهتم بالمواطن السعودي محدود الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكان الهدف الأساسي من إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة هو الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين السعوديين، والمقطوعة لها عدة شروط يجب أن تتوفر في المواطنين المتقدمين للحصول عليها، حيث يكون الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون التحيز لأحد، ويقوم الضمان السعودي بعمل دراسة حالة للمتقدمين، واختيار الحالات الأكثر حاجة لهذه الإعانات، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بشرح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة ورابط التسجيل والاستعلام عن المقطوعة.

رابط مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وناشدت جميع المواطنين السعوديين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، بتسجيل بياناتهم عبر رابط التقديم حتى يأخذوا دورهم في الحصول على هذه الإعانات، التي تقدمها المملكة السعودية لمواطنيها، وطالبتهم أيضاً بالذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي ومعهم الأوراق المطلوبة التي تدل على توفر الشروط التي حددتها وزارة العمل، ويستطيع كل مواطن التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته الوزارة.

شروط مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي