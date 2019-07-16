- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
واصلت لجنة التوطين بمحافظة صامطة، جهودها وأعمالها الميدانية في حصر الأنشطة المعتمدة بالتوطين وإبلاغ ملاكها، تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة.
وقال رئيس لجنة التوطين، محمد أبوبكر مسملي، إن اللجنة نفذت زيارات تفتيش لعدد من محلات الذهب والحلويات والجولات والنظارات.
وأضاف "مسملي": أن "عدد الزيارات التي نفذتها اللجنة بلغت 70 زيارة، تم خلالها حصر عدد 105 سعوديين وسعوديات، يشغلون وظائف مختلفة في 66 محلاً، كما حررت اللجنة 4 مخالفات توطين لمحلات الجولات".
يشار إلى أن اللجنة تتكون من مفتش مكتب العمل بمحافظة صامطة، محمد حلوي، ومفتش بلدية صامطة ماجد علي حمدي.
لجنة "توطين صامطة" تنفذ زيارات تفتيش بالمحافظة وتحرر 4 مخالفات
واصلت لجنة التوطين بمحافظة صامطة، جهودها وأعمالها الميدانية في حصر الأنشطة المعتمدة بالتوطين وإبلاغ ملاكها، تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة.
وقال رئيس لجنة التوطين، محمد أبوبكر مسملي، إن اللجنة نفذت زيارات تفتيش لعدد من محلات الذهب والحلويات والجولات والنظارات.
وأضاف "مسملي": أن "عدد الزيارات التي نفذتها اللجنة بلغت 70 زيارة، تم خلالها حصر عدد 105 سعوديين وسعوديات، يشغلون وظائف مختلفة في 66 محلاً، كما حررت اللجنة 4 مخالفات توطين لمحلات الجولات".
يشار إلى أن اللجنة تتكون من مفتش مكتب العمل بمحافظة صامطة، محمد حلوي، ومفتش بلدية صامطة ماجد علي حمدي.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
07:02 PM
شملت محلات الذهب والحلويات والجولات والنظارات
واصلت لجنة التوطين بمحافظة صامطة، جهودها وأعمالها الميدانية في حصر الأنشطة المعتمدة بالتوطين وإبلاغ ملاكها، تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة.
وقال رئيس لجنة التوطين، محمد أبوبكر مسملي، إن اللجنة نفذت زيارات تفتيش لعدد من محلات الذهب والحلويات والجولات والنظارات.
وأضاف "مسملي": أن "عدد الزيارات التي نفذتها اللجنة بلغت 70 زيارة، تم خلالها حصر عدد 105 سعوديين وسعوديات، يشغلون وظائف مختلفة في 66 محلاً، كما حررت اللجنة 4 مخالفات توطين لمحلات الجولات".
يشار إلى أن اللجنة تتكون من مفتش مكتب العمل بمحافظة صامطة، محمد حلوي، ومفتش بلدية صامطة ماجد علي حمدي.
، لجنة "توطين صامطة" تنفذ زيارات تفتيش بالمحافظة وتحرر 4 مخالفات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة "توطين صامطة" تنفذ زيارات تفتيش بالمحافظة وتحرر 4 مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.