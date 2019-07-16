محمد بن مسعود - الدمام - توفي عبد الله بن علي بن خميس، والد الزميلين الإعلاميين أحمد ورياض. وأقيمت الصلاة على الفقيد، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في الرياض. وتقرر أن يكون العزاء في منزل الفقيد بحي العليا جنوب مستشفى المشاري، المتفرع من شارع التحلية. "الخليج 365" تسأل الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". وفاة "بن خميس" والد الإعلاميَّيْن "أحمد ورياض" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16 توفي عبد الله بن علي بن خميس، والد الزميلين الإعلاميين أحمد ورياض. وأقيمت الصلاة على الفقيد، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في الرياض. وتقرر أن يكون العزاء في منزل الفقيد بحي العليا جنوب مستشفى المشاري، المتفرع من شارع التحلية. Advertisements "الخليج 365" تسأل الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 06:37 PM توفي عبد الله بن علي بن خميس، والد الزميلين الإعلاميين أحمد ورياض. وأقيمت الصلاة على الفقيد، اليوم، بجامع الجوهرة البابطين في الرياض. وتقرر أن يكون العزاء في منزل الفقيد بحي العليا جنوب مستشفى المشاري، المتفرع من شارع التحلية. "الخليج 365" تسأل الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". ، وفاة "بن خميس" والد الإعلاميَّيْن "أحمد ورياض" ،

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