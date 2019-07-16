رابط الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم السجل 1440هـ| الفئات المستحقة للمساعدة...

يبحث الألاف من مستحقي المساعدة المقطوعة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للأسر محدودة الدخل،ضمن برنامج الضمان الاجتماعي علي موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر ذو القعدة 1400 هجرية، لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الراهنة.

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، عدد من الفئات التي تستحق صرف المساعدات المقطوعة، وهي؛ الأسر محدودة الدخل فقط وحالات العجز المؤقت، والأرامل والأيتام،والنساء المطلقات،وأسر السجناء، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1440هـ:

يبحث المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة عن الشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدة المقطوعة إلى المواطنين، والتي تتضمن:لا يقل سن المتقدم عن 19 عاماً،لايمتلك رخص أو سجلات تجارية،لايمتلك معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي،لايمتلك عمل مهني،يقدم إثبات بأنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

رابط الإستعلام عن المساعدات المقطوعة:

يمكن لجميع المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وذلك من خلال الموقع الذي صممته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خصيصًا من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي،عن طريق الدخول برقم الحساب أو الطلب علي الموقع الرسمي للوزارة للتسجيل ومعرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي.