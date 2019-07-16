خسوف القمر في السعودية.. وهنا مواعيد حدوثة وظهوره في كافة أنحاء المملكة

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجاري، ظاهرة فلكية وهي “خسوف القمر”، والذي يمكن رؤيته في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، وسيكون آخر خسوف للقمر خلال عام 2019، حيث من المتوقع بأن يبدأ خسوف القمر، عندما يدخل القمر إلى منطقة شبه الظل في الساعة 9:44 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 10:44 مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الثلاثاء.

معهد الفلك يكشف تفاصيل خسوف القمر في السعودية

قال المهندس “محمد شوكت” مدير مدير مركز الفلك الدولي بأن خسوف القمر سيبدا في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء،وسوف يرى بالعين المجردة، حتى يبدأ بعدها خسوف القمر ولكن هذه المرة بشكل جزئي عند الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وعلق مدير معهد الفلك على ظاهرة خسوف القمر قائلًا:

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“سيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 01:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، في حين سينتهي الخسوف بشكلٍ كامل في الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت الإمارات، ذلك الخسوف سيخسف ما نسبته 65 % من قطر قرص القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي هذا ساعتين و58 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل خمس ساعات و34 دقيقة”.

مواعيد وتوقيت ظهور خسوف القمر في السعودية

كشف المعهد الدولي للفلك عن مواعيد ظهور خسوف القمر في السعودية، وكذلك في الإمارات العربية المتحدة، وأكد بأن خسوف القمر سيحدث عندما يصبح القمر في برج القوس، وذلك قبل نحو 4 أيام فقط وصول القمر إلى الأوج.

وعن الأماكن المتوقع رؤية خسوف القمر، فيها قال معهد الفلك، بأنها ستتم مشاهدته في غرب ووسط آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولن يكون مشاهداً من شمال أمريكا، وكذلك سيمكن مشاهدة خسوف القمر مساء اليوم في بعض مناطق أمريكا الجنوبية.

السعودية تشهد أخر خسوف القمر لهذا العام

وكان بعض المتابعين قد أكدوا بأن خسوف القمر الذي تشهد المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء سيكون هو آخر خسوف لهذا العام الميلادي، وسيحدث الخسوف اليوم عندما يبدأ القمر في الدخول إلى طور البدر بحسب ما أشار إليه المعهد الدولي للفلك.