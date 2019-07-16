بالصور.. «أمانة مكة» تُزيل 130 حظيرة أغنام مخالِفة

نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح وإدارة الضبط الإداري بأمانة منطقة مكة المكرمة، حملةً مكثفةً على أماكن بيع المواشي العشوائية ضمن نطاق البلدية في عدد من المواقع.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة العاصمة المقدسة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ الحملة أسفرت عن إزالة 130 حظيرة أغنام مخالفة مقامة بطرق غير نظامية، ومصادرة رأسين من الجمال، بالإضافة إلى نقل حمولة ثمانية قلابات من أنقاض مخلفات الحظائر ونقلها للمرمى العام وتهيئة المواقع وتنظيفها من المخلفات العشوائية.

يأتي هذا فيما نفَّذت بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملةً مكثفةً للحد من ظاهرة تواجد الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخطط ولي العهد (6)، حيث تُشكِّل هذه الإبل خطورةً على مرتادي الطرق.

وأشار البيان إلى أنَّ الأمانة خصَّصت فرقًا رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة المنطقة، جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، مؤكدةً أنَّ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أصدر توجيهاته لكل البلديات الفرعية ووحدات الذبح والجهات ذات العلاقة بسرعة مصادرة أي إبل سائبة والتعرف على أصحابها والرفع عنهم لمقام الإمارة لتطبيق النظام بحقهم.