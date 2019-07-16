مركز الملك سلمان للإغاثة يُزيل 901 لغم حوثي

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، من انتزاع 901 لغم، منها 248 لغمًا مضادة للأفراد و330 لغمًا مضادة للدبابات و298 ذخيرة غير متفجرة و25 عبوة ناسفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنَّ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 75 ألفًا و811 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

في شأن آخر، قدَّم مركز الملك سلمان الاحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة في بلدة برالياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية.

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وقام المركز بتأمين نقل 24 عائلة إلى المحال التجارية لانتقاء ما يلزم من مواد غذائية وخضراوات ومواد تنظيف ولوازم أطفال ونساء، وكذلك تأمين نقل ثلاثة أفراد إلى المستشفى وأخذ العلاج اللازم، بالإضافة إلى شراء جهاز طبي يختص بتنظيم نسبة الكربون في الأكسجين لإحدى المستفيدات وهي امرأة مسنة.

كما تمّ إجراء مسح ميداني لكل المرافق المشتركة والخاصة لجميع الأسر المشمولة في المشروع، والكشف على بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمستعملة وصيانة ما هو معطل، إلى جانب تقديم ورشة خاصة للنساء من قبل إخصائية نفسية اجتماعية.

ويسعى المركز خلال مشروعه تقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين وتقديم ما يلزم ضمن برنامج خصص لذلك؛ يستمر لمدة ستة أشهر.