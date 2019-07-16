موجة غبار كثيف على طريق الرياض - الطائف.. و«911» يحذِّر

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، إلى تكوّن موجة غبار كثيف على طريق الرياض - الطائف.
وذكر بيان صادر عن المركز، اطلعت عليه «عاجل»: «موجة غبار كثيفة على طريق الرياض - الطائف من العطيف حتى رضوان، أدى ذلك إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية».
وأضاف «911»: «يُرجى من مرتادي الطريق في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر»، دون مزيد من التفاصيل.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنَّ الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وأنّ يكون هناك استمرار لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير حتى الباحة.
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