السعودية اليوم / اجتماع لبحث مشروعات الطرق بمحافظة الداير بني مالك



الداير بني مالك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

اجتمع محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمقر المحافظة أمس، مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومقاولي المشروعات الجاري تنفيذها.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بسير العمل في مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة بمراحلها المختلفة والحرص على سرعة إنجازها لما لها من أهمية في خدمة أهالي المحافظة، والسبل الكفيلة بتجاوز كافة العقبات وإيجاد الحلول للتنفيذ الأمثل للمشروعات، إلى جانب مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها لمشروعات الطرق المستقبلية.

كما تفقد بن لبدة والمهندس المطوع ميدانياً مشروع طريق عثوان واطلعا على مراحل المشروع.

وأكد محافظ الداير بني مالك أهمية إيجاد حلول فعلية لضمان تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظة ومراكزها وقراها بما يحقق الصالح العام ويخدم أهالي المحافظة وقاصديها، معرباً عن تقديره لجهود وزارة النقل، متمنياً التوفيق للجميع.

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08:41ت م

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