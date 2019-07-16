السعودية اليوم / المملكة تترأس اجتماع المجموعة العربية مع الأمين التنفيذي للجنة الإسكوا



نيويورك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

ترأس معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس اجتماع المجموعة العربية مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورحب معاليه في بداية الاجتماع، بانضمام المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق للاجتماع.

وقدمت الدكتورة رولا دشتي خلال الاجتماع إحاطة للمجموعة العربية حول جهود اللجنة في المنطقة العربية والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها.

وأكدت المجموعة العربية دعمها لجهود لجنة (الإسكوا) في المنطقة العربية وبرامجها.

حضر الاجتماع مندوبو المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة المالية وشؤون الميزانية بوفد المملكة خدام بن موسى الفايز ، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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