، "خالد بن سلمان" يجتمع بالمبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم السعودية للحل السياسي ،

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شدَّد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على دعم السعودية للحل السياسي في اليمن، وذلك في اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أمس الاثنين.
وقال الأمير خالد بن سلمان لرويترز: أكدتُ حرص السعودية على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزامًا تامًّا من المليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق استوكهولم.
وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن طرفَي الحرب اتفقا أمس الاثنين على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار، وتسهيل انسحاب القوات من ميناء الحديدة.
"خالد بن سلمان" يجتمع بالمبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم السعودية للحل السياسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
شدَّد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على دعم السعودية للحل السياسي في اليمن، وذلك في اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أمس الاثنين.
وقال الأمير خالد بن سلمان لرويترز: أكدتُ حرص السعودية على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزامًا تامًّا من المليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق استوكهولم.
وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن طرفَي الحرب اتفقا أمس الاثنين على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار، وتسهيل انسحاب القوات من ميناء الحديدة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:54 AM
أكد حرص المملكة على وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في الشأن اليمني
شدَّد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على دعم السعودية للحل السياسي في اليمن، وذلك في اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أمس الاثنين.
وقال الأمير خالد بن سلمان لرويترز: أكدتُ حرص السعودية على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزامًا تامًّا من المليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق استوكهولم.
وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن طرفَي الحرب اتفقا أمس الاثنين على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار، وتسهيل انسحاب القوات من ميناء الحديدة.
، "خالد بن سلمان" يجتمع بالمبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم السعودية للحل السياسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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