، "هيئة الرياضة" تطالب إدارة الحائلي بإيضاح حقيقة إعارة لاعب إلى فريق تركي بالمجان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهيئة العامة للرياضة بعثت بخطاب إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد ممثلاً برئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي وتطلب فيه توضيحًا لحقيقة ما نُشر في وسائل الإعلام المحلية والتركية عن إعارة اللاعب رودريغيز إلى نادي تركي بالمجان مع دفع رواتبه لعامين قادمين.



وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد أعلن في بيان له، موافقته على إعارة اللاعب غاري رودريغيز إلى نادي "فنربخشة" التركي، دون ذكر أي تفاصيل تختص بعقد ورواتب اللاعب وإعارته، في الوقت الذي أعلن نادي "فنربخشة" التركي أن إعارة روردريغيز مجانية ولمدة عامين، بالإضافة إلى أن نادي الاتحاد ملزم بدفع ٦٠ ٪ من رواتب اللاعب البالغة ٤ ملايين يورو.



وهو القرار الذي أثار استياء الجماهير الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واصفة هذه الخطوة بالفشل الإداري بعد خسارة النادي مقدم العقد، وإعارته لمدة عامين بلا مقابل. إضافة لدفع ٦٠ ٪ من رواتبه خلال مدة تمثيله للنادي التركي.