تبوك وجازان والباحة خارج صكوك الوراثة

فيما كشفت إحصائية حديثة صادرة عبر المؤشر العدلي تسجيل 1791 صك حصر إرث صادرة عن طريق كتابات العدل الثانية في المناطق، تصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 1292 صكا، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي فيما لم تسجل 3 مناطق أي صك وهي تبوك، وجازان، الباحة.

نزع الأملاك

عزت مصادر لـ«دوت الخليج» ارتفاع معدل صكوك حصر الإرث في منطقة مكة المكرمة إلى تزايد مطالبة الورثة بتقسيم الميراث وخاصة أبناء رجال الأعمال، والنزاعات بين البعض على الإرث مما دفع الكثير لاستخراج تلك الصكوك لتقسيم التركات فيما بينهم، وأيضا نزع الأملاك وتعويض الورثة من قبل بعض الجهات، ما دفع لاستخراج صكوك حصر إرث في حالة وفاة أصحاب الأملاك المنزوعة الأصليين، وهو ما يتطلب صكوك حصر إرث لكي يتم معرفة الورثة وتقسيم الميراث.

التحول الإلكتروني

أوضح المؤشر العدلي أن كتابة العدل الثانية في المنطقة الشرقية سجلت 279 صكا، بينما بلغت في منطقة المدينة المنورة 92 صكا، وكانت في منطقة عسير 48 صكا، وتلتها منطقة القصيم بـ 45 صكا، وجاءت منطقة الرياض بعدها بـ 26 صكا، وتلتها منطقة الحدود الشمالية بـ 5 صكوك، وسجلت منطقة نجران 3 صكوك، بينما كانت منطقة حائل الأقل بعدد الصكوك وبلغ عددها صكا واحدا.

ومن جهته أوضح المحامي نواف النباتي لـ«دوت الخليج» أن استخراج صكوك حصر الإرث أصبح أسهل من السابق، وذلك بعد أن يتقدم صاحب الطلب عن طريق موقع الوزارة وتعبئة النموذج الخاص باستخراج صك حصر الإرث، ومن ثم يقوم بإحضار أصل شهادة الوفاة، وكذلك إحضار شاهدين ومزكين بشرط الا يكونوا من الورثة، موضحا أن التحول الإلكتروني الذي تشهده وزارة العدل أصبح يسهل الكثير من الأعمال لدى المرافق العدلية وتفعيل تلك الإجراءات بأقل فترة زمنية وبسرعة في الإنجاز.