فترتا تدريب بمدرسة تعليم قيادة النساء بالأحساء

كشف رئيس قسم التدريب والعمليات في معهد الإمارات للسياقة، متعهد التشغيل والتدريب في مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات في الأحساء طالب محمود محمد لـ«دوت الخليج»، بدء لجنة مكونة من المعهد وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة في إجراء الاختبار المبدئي «عمليا»، والمقابلات الشخصية للمتقدمات للعمل كمدربات في المدرسة، موضحاً أن المتقدمات، أخضعن لجولة سياقة «ميدانيا» للتأكد من كفاءتهن في السياقة، ومعرفتهن بالمعلومات والثقافة العامة المتعلقة بقيادة المركبات، ومن ثم إجراء مقابلة شخصية لهن للتعرف على رغبتهن في العمل داخل المدرسة، وعدد سنوات القيادة، مبيناً أنه تقرر تحديد فترتين للعمل والتدريب في المدرسة صباحية ومسائية، وذلك لتلبية رغبات جميع الراغبات للتدريب في المدرسة. وقال محمود لـ«دوت الخليج» أمس: إن إعلان أسماء المرشحات لدخول البرنامج التدريبي لـ 50 مرشحة (الدفعة الأولى) مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم البدء في البرنامج التدريبي الذي يستمر شهراً، وبعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح، سيتم توقيع العقود الوظيفية معهن ومباشرة العمل في المدرسة.



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