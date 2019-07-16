258 متدربا في 11 دورة ببرنامج مهارة الصيفي

أنهت الكلية التقنية في أبها تسجيل نحو 258 متدربا شاركوا في 11 دورة تدريبية في «برنامج هواية ومهارة الصيفي» بمقر الكلية في جوحان وفرعها بحي الموظفين.

وبدأ النادي في الأسبوع الأول بإقامة 3 دورات، هي: دورة مبادئ الحاسب، وشبكات الحاسب، وبرنامج اللغة الإنجليزية، وبمشاركة 90 متدربا. وفي الأسبوع الثاني أقيمت 4 دورات تمثلت في: دورة اللغة الإنجليزية، ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية، ومبادئ صيانة السيارات، ومدخل لتحديد المواقع GPS، وشارك فيها 95 متدربا. أما في الثالث فقد أقيمت 4 دورات، منها دورتان في صيانة الجوال، ودورة فن التصوير، ودورة مبادئ الحاسب وشارك فيها 73 متدربا.

رؤية 2030

ذكر عميد الكلية الحسين آل عثمان، أنه تم اعتماد إقامة البرامج التقنية الصيفية بالكلية خلال الفترة من 20/ 10 وحتى 20/ 11، ولشهر، إذ تتخلل هذا البرنامج دورات تدريبية معتمدة، مدة كل دورة 4 أيام إضافة إلى إقامة فعاليات توعوية وقائية وندوات ثقافية للمشاركين. وأكد أهمية الاستفادة من البرامج التقنية والمهنية التي أصبحت مطلبا للجميع، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030

7 أندية تقنية

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص سنويا، خاصة خلال الصيف، على اعتماد مثل هذه البرامج على مستوى الكليات، بهدف إشغال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع، والاستفادة من التجهيزات والورش والمعامل المتوافرة. إذ تم اعتماد 7 أندية تقنية ومهنية صيفية في عدد من المناطق بالمملكة.