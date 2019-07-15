بالفيديو.. أمير مكة يكرم شابّين أنقذا 3 أطفال من حريق منزل

كرّم أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، الشابين «إبراهيم حسين عسيري، وعبدالعزيز عبدالرحمن الزهراني» اللذين أنقذا 3 أطفال احترقت شقتهم بالعاصمة المقدسة منذ عدة أيام.

ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مقطعًا مصورًا لتكريم أمير مكة للشابَّيْن على شجاعتهم، مؤكدًا أن ما فعلاه يشرف كل سعودي.

وكان شابان من سكان حي الخضراء بمكة المكرمة، ضربا مثلًا كبيرًا في الشجاعة والإقدام، مساء الخميس الماضي، عندما تسلقا جدران أحد المنازل لإنقاذ ثلاثة أطفال نشبت النيران في شقتهم، أثناء غياب ذويهم عن البيت.

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وقال المواطن محسن الحارثي، أحد سكان الحي، لـ«عاجل» أنه شاهد الأطفال يقفون في شباك شقتهم وتتعالى صرخاتهم، يستغيثون من النيران ومطالبين بمساعدتهم، بينما يتصاعد الدخان من جوانب الشقة المحترقة.

وتابع قائلًا إنه خلال الاتصال بالجهات المختصة بالدفاع المدني لطلب المساعدة، تسلق الشابان إبراهيم حسين عسيري، وعبدالعزيز عبدالرحمن الزهراني، من سكان حي الخضراء، جدران المنزل حتى وصلا إلى الشباك الذي يقف به الأطفال الثلاثة وقاما بكسر بعض من الحديد الجانبي لإخراج الأطفال.

وأضاف الحارثي، أن الشابين أخرجا الأطفال الثلاثة من المنزل المحترق وهم بصحة جيدة، وتم إسعافهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما باشرت وحدات الإطفاء إخماد الحريق.