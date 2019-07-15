سفير خادم الحرمين بالرباط يلتقي قاضي التحقيق المغربي المكلف بقضايا الإرهاب

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الاثنين، عبدالقادر الشنتوف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر سفارة المملكة في الرباط، العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.
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