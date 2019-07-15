شكرا لقرائتكم سقوط شظايا مسيرة حوثية بالخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-15 سقوط شظايا مسيرة حوثية بالخميس متابعات الخليج 365 - واس باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، وعند الساعة (18:31 ) ، بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.











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