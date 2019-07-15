2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، التي يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية على بعض المرتفعات منها مرتفعات عسير وجازان والباحة.