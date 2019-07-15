شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: الإطاحة بمنتحل شخصية «مسؤول توظيف» في الهيئة بمقابل مادي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الاثنين)، الإطاحة بمنتحل شخصية «مسؤول بالموارد البشرية في الهيئة»، بعد توفر معلومات عنه، عمد إلى إيهام مواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي.
وأوضحت «الجمارك السعودية» عبر حسابها في «تويتر» أنه تمت الإطاحة بالمنتحل بالتنسيق مع الأمن العام وإحالته للجهة المختصة.
ونوهت الهيئة العامة للجمارك على أن التقديم على الوظائف لا يتم إلا عن طريق القنوات الرسمية.
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