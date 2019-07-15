اخبار السعوديه

غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-15

غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: إنه “ناقش مع خالد بن سلمان دعم المملكة للحل السياسي في اليمن”.

وأضاف المبعوث الأممي: “بحثت مع نائب وزير الدفاع إخراج اليمن من التوترات في المنطقة”.

Advertisements

وأفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى ، الاثنين، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عددًا من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

ويعود غريفثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبو ظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

غريفثس الذي بحث مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق، يلتقي الأحمر مجددًا في وقت لم تنجح الأمم المتحدة في إحداث اختراق يذكر باستثناء جمع لجنة إعادة الانتشار مجددًا على متن سفينة قبالة الحديدة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا