غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: إنه “ناقش مع خالد بن سلمان دعم المملكة للحل السياسي في اليمن”.

وأضاف المبعوث الأممي: “بحثت مع نائب وزير الدفاع إخراج اليمن من التوترات في المنطقة”.

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وأفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، الاثنين، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عددًا من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

ويعود غريفثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبو ظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

غريفثس الذي بحث مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق، يلتقي الأحمر مجددًا في وقت لم تنجح الأمم المتحدة في إحداث اختراق يذكر باستثناء جمع لجنة إعادة الانتشار مجددًا على متن سفينة قبالة الحديدة.