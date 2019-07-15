- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: إنه “ناقش مع خالد بن سلمان دعم المملكة للحل السياسي في اليمن”.
وأضاف المبعوث الأممي: “بحثت مع نائب وزير الدفاع إخراج اليمن من التوترات في المنطقة”.
وأفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، الاثنين، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عددًا من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.
ويعود غريفثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبو ظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.
غريفثس الذي بحث مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق، يلتقي الأحمر مجددًا في وقت لم تنجح الأمم المتحدة في إحداث اختراق يذكر باستثناء جمع لجنة إعادة الانتشار مجددًا على متن سفينة قبالة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر غريفثس يكشف تفاصيل لقائه بخالد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.