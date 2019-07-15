- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جثمان الفقيد العداوي يصل جدة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جثمان الفقيد العداوي يصل جدة اليوم
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
قال شقيق المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياغرا في الولايات المتحدة: إن جـثمان شقيقه سيصل اليوم (الاثنين) إلى جدة.
وأضاف محمد عداوي، أن سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، تواصلت مع عائلتهم هاتفيًّا، وأعربت عن أسفها وتعاطفها مع ما حدث لشقيقه، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية.
وتابع، أنه خلال المكالمة الهاتفية، تواصلت الأميرة ريما بنت بندر مع “هند” زوجة الفقيد، مشيرًا إلى أن سفيرة المملكة لدى واشنطن تلمست احتياجاتها واحتياجات الأسرة، وفقًا لـ”العربية نت”.
وتغيّب العداوي عن أسرته عدة أيام بعد نزوله من سيارته لالتقاط صور في شلالات نياغرا، ليتم العثور على جثته في الجانب الكندي من الشلالات.
كانت هذه تفاصيل خبر جثمان الفقيد العداوي يصل جدة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.