جثمان الفقيد العداوي يصل جدة اليوم

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

قال شقيق المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياغرا في الولايات المتحدة: إن جـثمان شقيقه سيصل اليوم (الاثنين) إلى جدة.

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وأضاف محمد عداوي، أن سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، تواصلت مع عائلتهم هاتفيًّا، وأعربت عن أسفها وتعاطفها مع ما حدث لشقيقه، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية.

وتابع، أنه خلال المكالمة الهاتفية، تواصلت الأميرة ريما بنت بندر مع “هند” زوجة الفقيد، مشيرًا إلى أن سفيرة المملكة لدى واشنطن تلمست احتياجاتها واحتياجات الأسرة، وفقًا لـ”العربية نت”.

وتغيّب العداوي عن أسرته عدة أيام بعد نزوله من سيارته لالتقاط صور في شلالات نياغرا، ليتم العثور على جثته في الجانب الكندي من الشلالات.