الآن رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، تعتبر من أبرز البرامج التمويلية والمساعدة التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية كافة إحتياجاتها الأساسية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار للخدمات والسلع والمحروقات، حيث سنقوم من خلال موقع نجوم مصرية برصد كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة، وسوف نقوم برصد شروط الإستفادة من المقطوعة والفئات المستفيدية من تلك المقطوعة .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان

أن يكون المتقدم بلوغ المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 35 عاما. أن يكون المتقدم مرور عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي. الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة دون غيرهم من الفئات الأخرى. 30 ألف ريال سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة. يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري الذي تتقاضاه الأسرة وعلى عدد أفرادها.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

تقدم مساعدة المقطوعة للعديد من الفئات في دولة المملكة العربية السعودية، ومن ابرز تلك الفئات ما يلي :- الأسر محدودي الدخل، الأرامل والأيتام والمطلقات، حالات العجز المؤقت، أو الشخص العاجز عن العمل، الأسر المتغيب عنها عائله، أسر السجناء.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل في دولة المملكة عن رابط موقع من أجل الإستعلام والتسجيل في مساعدة المقطوعة ، وذلك من باب التسهيل والتيسير على المواطن السعودي ، حيث يتم الإستعلام على أحقية الحصول على مساعدة المقطوعة بعد القيام بدارسة الطلب المقدم ومراجعته ، ويتم الإستعلام عن المقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي هـــنـــا