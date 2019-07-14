

واشنطن 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

ضرب الإعصار "باري" أمس ولاية لويزيانا الأميركية بعدما تراجعت قوته من جديد وتحول إلى عاصفة استوائية.

وقالت سلطات الإنقاذ في الولاية إن العاصفة باري، التي صنفت لوقت قصير إعصارًا من الفئة الأولى، وصلت إلى مدينة إنتراكوستال سيتي في لويزيانا التي تقع على بعد حوالي 265 كيلومتراً غرب نيو أورليانز.

وأوضح حاكم لويزيانا جون بل إدواردز:" إن نيو أورلينز، أكبر مدن الولاية، مستعدة لمواجهة العاصفة، لكنه دعا السكان في أنحاء الولاية إلى توخي الحذر"، فيما حضت السلطات الناس على عدم النزول إلى الشوارع ، وكثفت السلطات عمليات الإجلاء و ألغت خطوط جوية رحلات.

// انتهى //

06:04ت م

0006





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العاصفة "باري" تضرب ولاية لويزيانا الأمريكية وإجلاء آلاف السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.