تحديث أسعار البنزين في السعودية | ننشر لكم أسعار البنزين الجديدة داخل مدن المملكة

يبدوا أن أسعار البنزين في السعودية تتجه نحو ارتفاع اسعارها خلال الفترة القادمة، وفق ما نشرته وسائل إعلام سعودية، أمس السبت 13 يوليو 2019، وأكدت قيام شركة أرامكو بزيادة أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من اليوم الأحد 14 يوليو 2019، وهو ما جعل كلمة “أسعار البنزين في السعودية” تتصدر كلمات البحث على جوجل – Google الآن، حيث نوهت شركة أرامكو، المالكة للنفط في المملكة العربية السعودية في بيان لها منذ قليل، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

ننشر لكم في السطور التالية من “نجوم مصرية” أسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي من يوليو حتى سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية خلال الربع السابق من أبريل حتى يونيو 2019 كانت كالتالي: «بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر»، و«بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر»، وذلك بهدف إجراءات، قالت شركة “أرامكو” إنها بهدف حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.