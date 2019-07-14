ارتفاع أسعار البنزين في السعودية بدءً من اليوم الأحد حسب أرامكو.. وهذا هو السعر الجديد

أعلنت شركة أرامكو زيادة أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، بدأ من اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، وذلك في ظل إجراءات حوكمة وتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، أكدت أرامكو في بيان لها اليوم أن أسعار البنزين المحلية قابلة للتغيير سواء كان ذلك ارتفاعاً أو انخفاضاً حسب التغيرات في أسعار التصدير في المملكة العربية السعودية.

وفي ارتفاع اسعار البنزين اليوم في السعودية وصل سعر بنزين 91 إلى 1.53 ريال/لتر بعد أن كان سعره 1.44 ريال/لتر،أما بنزين 95 وصل إلى سعر 2.18 ريال/لتر بعد أن كان 2.10 ريال/لتر.