غدًا.. «التقاعد» تبدأ صرف المعاش بالإجراءات الجديدة

قالت المؤسسة العامة للتقاعد، إن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص اعتبارًا من ١٤ يوليو ٢٠١٩م.

وأوضحت «التقاعد»، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الإجراء سوف يكون نافذًا لحالات طلب الصرف للمستفيدين الجديدة التي ترد للمؤسسة اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، مؤكدة أنه لن يقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد.

وحثت «التقاعد» المستفيدين الحاليين الذين يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة؛ لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنبًا لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل.

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وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان المستفيدين التقدم للمؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية (www.pension.gov.sa) أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة.

وأوضحت أن «الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين».

وأكدت مؤسسة التقاعد أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.