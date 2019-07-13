تعرف على شروط التسجيل في مساعدة المقطوعة والفئات المستفيدية من الضمان الإجتماعي

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كل ما هو جديد في تفاصيل مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية والتي تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بصرفها للأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، ويعتبر برنامج المقطوعة من ابرز البرامج التمويلية التي تقدمها وكالة الضمان الإجتماعي من أجل مساعدة الأسر محدود الدخل ، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة الشروط والفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان

سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 عام.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للصرف.

الحد الأعلى لمقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي.

تحدد قيمة المساعدة المقطوعة بناءًا على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لها.

عدم امتلاك المتقدم للحصول للاستفادة من المساعدة المقطوعة على أي رخصة سجلات تجارية، أو مزرعة خاصة.

تقدم كافة البيانات الخاصة بأفراد الأسرة كاملة، وذلك من حيث الاسم والسن والمرحلة التعليمية.

الفئات المستفيدة من المقطوعة

الأسر محدودي الدخل.

الأرامل والأيتام والمطلقات.

حالات العجز المؤقت، أو الشخص العاجز عن العمل.

الأسر المتغيب عنها عائلها.

أسر السجناء.

تعرف على قيمة مساعدة المقطوعة حسب وزارة العمل

عدد الأشخاص لا يزيد الراتب عن مقدار المساعدة ستكون شخص واحد 3000 10400 شخصين 3405 11800 3 أشخاص 3810 13200 4 أشخاص 4215 14600 5 أشخاص 4620 16000 6 أشخاص 5020 17400 7 أشخاص 5430 18800 8 أشخاص 5835 20200 9 أشخاص 6240 21600 10 أشخاص 6645 23000 11 شخص 7050 24400 12 شخص 4755 25800 13 شخص 7860 27200 14 شخص 8265 28600 15 شخص 8670 30000

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من أجل التخفيف والتسهيل على المواطن الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة ، وقد ناشدت الوزارة كافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل للإسراع في التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للموقع من هــــنــا