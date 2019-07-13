تعرف على شروط التسجيل في مساعدة المقطوعة والفئات المستفيدية من الضمان الإجتماعي

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كل ما هو جديد في تفاصيل مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية والتي تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بصرفها للأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، ويعتبر برنامج المقطوعة من ابرز البرامج التمويلية التي تقدمها وكالة الضمان الإجتماعي من أجل مساعدة الأسر محدود الدخل ، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة الشروط والفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي .
شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان
- سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 عام.
- لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للصرف.
- الحد الأعلى لمقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي.
- تحدد قيمة المساعدة المقطوعة بناءًا على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لها.
- عدم امتلاك المتقدم للحصول للاستفادة من المساعدة المقطوعة على أي رخصة سجلات تجارية، أو مزرعة خاصة.
- تقدم كافة البيانات الخاصة بأفراد الأسرة كاملة، وذلك من حيث الاسم والسن والمرحلة التعليمية.
الفئات المستفيدة من المقطوعة
- الأسر محدودي الدخل.
- الأرامل والأيتام والمطلقات.
- حالات العجز المؤقت، أو الشخص العاجز عن العمل.
- الأسر المتغيب عنها عائلها.
- أسر السجناء.
تعرف على قيمة مساعدة المقطوعة حسب وزارة العمل
|عدد الأشخاص
|لا يزيد الراتب عن
|مقدار المساعدة ستكون
|شخص واحد
|3000
|10400
|شخصين
|3405
|11800
|3 أشخاص
|3810
|13200
|4 أشخاص
|4215
|14600
|5 أشخاص
|4620
|16000
|6 أشخاص
|5020
|17400
|7 أشخاص
|5430
|18800
|8 أشخاص
|5835
|20200
|9 أشخاص
|6240
|21600
|10 أشخاص
|6645
|23000
|11 شخص
|7050
|24400
|12 شخص
|4755
|25800
|13 شخص
|7860
|27200
|14 شخص
|8265
|28600
|15 شخص
|8670
|30000
الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من أجل التخفيف والتسهيل على المواطن الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة ، وقد ناشدت الوزارة كافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل للإسراع في التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للموقع من هــــنــا