رابط التسجيل وإستعلام عن مساعدة مقطوعة في الضمان الاجتماعي 1440هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بالضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” والتي تقدم من خلال وكالة الضمان التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، وتقدم بشكل دوري كمساعدة مالية للأسر ذات الدخل المحدود والتى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية بفعل الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها الممكلة في سبيل تطبيق التوازان الإقتصادي والمالي ،والعمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2030 ، وتقوم وزارة العمل بكل ما هو يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر السعودية ، في مواجهة غلاء المعيشة وغلاء الأسعار للعديد من السلع والخدمات .

كافة شروط الحصول على مساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

أن يكون راتب الموظف المتزوج أقل من 8680 ريال .

عدم إمتلاك اى سجلات تجارية .

ان لايزد عمر المتقدم عن 35 عام .

عدم وجود عمالة مهنية .

ان يكون راتب الموظف الاعزب اقل من ثلاثة الاف ريال سعودي .

الفئات المستهدفة للإستفادة من الضمان الإجتماعي

تقدم للاسر محدودة الدخل التي تحتاج الى دعم .

المطلقات .

اسر المسجونين .

الأيتام والأرامل .

الذي يعانى من العجز المؤقت او الدائم .

الاسر التي تغيب عائلهم او هاجر .

الإستعلام عن مساعدة مقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتصميم موقعاً يهدف إلى تسريع وتحسين عملية الإستعلام في الضمان ، ويمكنك عزيزي المواطن من زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة والإستعلام من هــــــنــــا