هنا طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر موقع أبشر

يبحث الكثيرون في كافة أنحاء المملكة خلال الساعات الماضية عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق موقع أبشر، والذي يعد الموقع الإلكتروني الوحيد الذي يوفر خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية بالنسبة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهذا في إطار رغبة مجلس الوزراء السعودي في جعل كافة الخدمات الحكومية تتم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تأتي تحت رعاية سمو الأمير ولي عهد المملكة “محمد بن سلمان”.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على موقع أبشر

وفي الفترة الأخيرة، أصبح بإمكان المواطن السعودي أن يقوم بالإستعلام عن كافة المخالفات المرورية برقم الهوية وذلك عن طريق الدخول إلى موقع ” أبشر” والتابع لوزارة الداخلية السعودية، وبعد ذلك سيكون على المواطن إتباع هذه الخطوات حتى يحصل على الإستعلام الصحيح بالنسبة المخالفات المرورية لعام 1440 هجريًا:

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بعد الدخول إلى موقع أبشر، يجب الضغط على أيقونة الإستعلام على المخالفات المرورية.

بعد الخطوة السابقة يجب إدخال رقم الهوية وكذلك رقم اللوحة والبيانات المطلوبة

إدخال كود الأمان والذي يظهر أسفل الصفحة، ثم الضغط على كلمة إعرض من أجل إظهار كافة المخالفات المرورية الموجودة.

كيفية تقديم إعتراض على المخالفات المرورية في موقع أبشر

في حالة رغبة المواطن في تقديم إعتراض على المخالفات المرورية عبر موقع أبشر، فإنه سيتوجب عليه إتباع هذه الخطوات:

الضغط على أيقونة “الاعتراض على المخالفات المرورية” والموجودة على موقع أبشر

مراجعة كل الشروط الخاصة بالإعتراض على المخالفات المرورية قبل تقديم الإعتراض بصورة نهائية

تعرف على أسعار المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

ويتسائل البعض عن قيمة المخالفات المرورية داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث تعد المملكة واحدة من الدول التي تجبر الجميع على إحترام قواعد المرور بشكل صارم للغاية، وذلك حفاظًا على أرواح الملايين من المواطنين في مختلف أرجاء المملكة.

وجاءت قائمة المخالفات المرورية المطبقة في الوقت الحالي على النحو التالي: