، أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه ،

- 1/2
- 2/2
ناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.
وأكدت شقيقة المفقود لـ"الخليج 365" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.
وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.
وأضافت بأنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه".
وعن ملامح شقيقها أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولاً، ولا يقود سيارة.
ودعت الأسرة مَن يتعرف على ابنها المفقود إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين:
0503811813
0568915066
أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليهعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-12
ناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.
وأكدت شقيقة المفقود لـ"الخليج 365" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.
وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.
وأضافت بأنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه".
وعن ملامح شقيقها أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولاً، ولا يقود سيارة.
ودعت الأسرة مَن يتعرف على ابنها المفقود إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين:
0503811813
0568915066
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
11:43 PM
فُقد قبل 21 يومًا بعد خروجه من شقة جنوب الرياض
ناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.
وأكدت شقيقة المفقود لـ"الخليج 365" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.
وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.
وأضافت بأنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه".
وعن ملامح شقيقها أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولاً، ولا يقود سيارة.
ودعت الأسرة مَن يتعرف على ابنها المفقود إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين:
0503811813
0568915066
، أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.