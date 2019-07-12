رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر المرور

يبحث الكثيرون عن كيفية “الاستعلام عن المخالفات المرورية” ويمكن ذلك عبر بوابة “أبشر للمرور” ، بطريقة إلكترونية عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة، وتعتبر من أنجح المنصات التي تقدم في المملكة العربية السعودية، التي تقدم خدمات إلكترونية متعددة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة، وقيمة الغرامات التي تبلغ من 150 ريال وتصل الى 6000 ريال سعودي، والحالات التي يتم فيها فرض هذه الغرامة لتجاوزها .

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرورية برقم الاقامة

يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق تسجيل الدخول الى موقع أبشر عبر هذا الرابط.

ثم إدخال رقم الهوية الخاص بك .

ثم قم بكتابة الرمز المائى .

ثم الضغط على “عرض” .

سيتطلب منك إدخال بعض البيانات قم بتعبئتها .

بعد إتباع كافة الخطوات السابقة ستظهر نتيجة الاستعلام عن المخالفات المرورية وتاريخها ونوعها ووقتها، والمبلغ المطلوب سداده .

غرامة المخالفات المرورية التي قيمتها من 3000 ريال وحتي 6000 ريال سعودي

تجاوز السرعات المحددة على الطريق .

وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة .

العبث بالأشياء المتعلقة بتنظيم حركة السير وعلامات الطريق .

تجاوز إشارة المرور خلال التوقف في الضوء الأحمر .

تجاوز نقاط التفتيش ومراكز الضبط الأمني وتجاهل الدوريات الأمنية فى حالة وجود علامة تستوجب الوقوف .

تجاوز الحافلات الخاصة بنقل الطلاب أثناء توقفها لتنزيل الطلاب او تحميلهم .

استخدام الاجهزة التي لا يسمح بها في المركبات .

القيادة فى الاتجاه المعاكس للمركبات .

اجراء سباقات فى الطرق العامة، والسير فى موكن دون وجود تصريح .

تركيب التجهيزات الخاصة بمركبات الطوارىء والمركبات الرسمية .

العمل على عدم إبعاد الحيوانات عن الطرق .

تجاوز النقل الثقيل والشاحنات والسير في المسار الأيمن .

السير يدون لوحات .

طمن اللوحات الموجودة بالمركبات .

سير المركبات الأشغال العامة قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاقى اضرارها على الطريق .

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غرامة المخالفات المرورية التي قيمتها من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ريال سعودي

الانشغال اثناء القيادة .

رمي أشياء خارج المركبات .

عدم اتخاذ الاجراءات الاحتياطية الواجبة عند إيقاف المركبات فى الطرق العامة أثناء حالة الطوارىء .

السير ببطء بطريقة تعمل على تعرقل حركة السير .

استعمال المكابح أثناء السير على الطريق بشكل مفاجىء .

غرامة المخالفات المرورية التي قيمتها من ١٥٠ إلى ٣٠٠ ريال

تفرض الغرامة عند الرجوع للخلف لمسافة تزين عن عشرين متر على الطرق العامة .

نتيجة مخالفة القواعد وإستعمال أنوار التلاقي .

تجاهل الفحص الفني الدوري .

عدم إستخدام إشارات أثناء الالتفاف لليمين أو اليسار أو أثناء تغيير المسار او التجاوز .

عدم الالتزام بأنظمة السير على الطرق .

القيادة بدون رخصة السير او بدون حمل الرخص أثناء السير .

استخدام منبة المركبات بطريقة مسيئة .

عدم ربط حزام الأمان .

التعلق فى مركبة أخرى في حالة سائق دراجة عادية أو آلية، وسجب أشياء تعمل على تعرض مستخدمي الطرق للخطر .

خدمات بوابة أبشر الالكترونية

يوجد العديد من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر وهي :

أبشر خدمة نقل رخصة قيادة .

أبشر للجوازات .

خدمة تجديد رخصة قيادة برقم الهوية .

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة .

خدمة تجديد إستمارة المركبة .

تجديد جواز السفر .

تجديد هوية مقيم .

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة .

الاستعلام عن تأشيرة الزيارات العائلية .