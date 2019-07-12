بعد 78 يوماً على اختفائه الغامض بالأحساء .. والد الشاب تيسير يكشف آخر التطورات

مازل البحث مستمر عن الشاب تيسير أحمد محمد القويضي ، الذي اختفى منذ 78 يومًا من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه رغم الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية.

وقال أحمد القويضي والد الشاب “تيسير” بحسب “سبق”: ابني تيسير اختفى وانقطعت أخباره منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55 وقد قامت الجهات الأمنية في المحافطة بواجبها مشكورة ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره لكن لازال مصيره مجهولًا. وأضاف: الجهات الأمنية استدعت جميع من له علاقة بتيسير وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وأن الأسرة كاملة تعيش في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابننا تيسير.

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