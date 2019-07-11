السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يعزي أسرة السليم في وفاة مساعد السليم - رحمه الله



عنيزة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التعازي لأسرة السليم في وفاة وكيل محافظة عنيزة السابق مساعد بن خالد السليم - رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم لمنزل أسرة السليم بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل المحافظة سعد السليم.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الفقيد - رحمه الله -, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه قدم أبناء الفقيد شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مشاركته لهم في مصابهم والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وأسرة السليم عامةً، سائلًين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

// انتهى //

21:15ت م

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