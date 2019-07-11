الان تتابع استمرار البحث عن مفقود ينبع النخل.. والأب يكشف تفاصيل اختفائه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لا تزال أعمال البحث مستمرة، للعثور على شاب مفقود في محافظة ينبع، منذ صباح الأحد الماضي.
وتكثف الجهات الأمنية وبعض الفرق التطوعية بمركز ينبع النخل، جهودها للعثور على المفقود.
والمفقود شاب يدعى ريان مطير عوّاد العلوني العُمر (18 عاما)، مريض بالتوحد.
وقال فريق “ساعد” التطوعي المعتمد من وزارة الداخلية، إن مجموعة من الفريق بدأت البحث عن المفقود، مطالبا، بإبلاغ الشرطة عند مشاهدته.
وقالت أسرة المفقود، في تصريحات صحفية، إنه اختفى يوم الأحد من المنزل في حي التليعة بمركز ينبع النخل وكان يتدي ملابس رياضية، ورغم البحث في كل مكان إلا أنه لا أثر له، وتم إبلاغ الشرطة.
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