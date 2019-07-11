5 معلومات يجب أن تعرفها عن “العم امين” الداعية الإسلامي بعد وفاته منذ قليل

أحتل اسم العم امين، الداعية الإسلامي السعودي محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، وذلك عقب الإعلان عن وفاته بعد صراع طويل مع المرض على مدار الشهور الماضية، ويذكر بأن “العم امين” ليس هو الأسم الحقيقي له، بل هو “أمين عبد الجواد” ولكنه عرف بهذا الأسم بين محبيه وجماهيره، وذلك لكون الجميع كان يقدره ويحترمه بشكل كبير.

الإعلان عن وفاة العم امين بعد صراع مع المرض

أعلن المشرف على حساب العم امين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل عن وفاة الداعية الإسلامي المعروف “أمين عبد الجواد” صاحب اللقب الشهير “العم امين”، وهذا عقب صراع طويل مع المرض، مؤكدًا بأن إبن مدينة جدة قد فارق الحياة صباح اليوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.

وعلى شبكات التواصل، نعى عدد كبير من النشطاء والمغردين رحيل “العم امين” مؤكدين بأن الأخير كانت له لمسات إنسانية رائعة مع الجميع وكان يحظى بإحترام بالغ من كل المحيطين به بدون أي إستثناء.

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تفاصيل وفاة العم امين صباح اليوم

وكان مصدر مقرب من عائلة العم امين قد أكد بأن الأخير قد تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة وتدهورت الحالة الصحية له بشكل واضح، حيث ظهر في أكثر من موقع وهو يطلب من محبيه وجماهيره الدعاء له، وكذلك قدم العم امين الشكر للجميع بسبب المساندة الكبيرة التي وجدها عند إعلان خبر تعرضه لوعكة صحية.

5 معلومات يجب أن تعرفها عن العم امين

في البداية، تعود أصول العم امين إلى المدينة المنورة، ولكن في صغره قد إنتقل والده للعيش والعمل في مدينة جدة، لتشاء الأقدار بأن يكون العم امين بعد ذلك هو واحد من أهم المعالم الموجودة في مدينة جدة، والتي ظل فيها طيلة حياته ويعمل فيها كداعية للدين الإسلامي.

وهنا تجد بعض المعلومات الهامة عن العم امين: