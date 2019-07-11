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2019-07-11 رد بريطاني على التحرش الإيراني متابعات الخليج 365 - واس أعربت بريطانيا اليوم عن قلقها من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية وحثتها على وقف تصعيد الوضع في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية أن ثلاثة زوارق إيرانية حاولت في مخالفة للقانون الدولي إعاقة مرور سفينة تجارية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز, مبيناً أن الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” اضطرت إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتيش هيريتيدج وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك.

وعبر المتحدث عن قلقه بسبب هذه الخطوة، داعياً السلطات الإيرانية إلى وقف تصعيد الوضع في المنطقة.









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