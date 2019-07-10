بالأمثلة .. سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 وعلاوات وظائف التعليم في السعودية .. 6 مستويات تعرف على...

ننشر تفاصيل سلم رواتب المعلمين الجديد بعد موافقة الجهات المعنية علي السلم الجديد للوظائف التعليمية، حيث يتكون سلم الرواتب من 6 مستويات وكل مستوى يتكون من 6 درجات، والانتقال من مستوى اقل إلى مستوى اعلى يكون بعد المرور بـ6 درجات اخرى،وبالتالي سوف نوضح تفصيلاً جدول رواتب المعلمين والمعلمات في السعودية مع الشرح المفصل عن كل مستوى والدرجات والرواتب المقررة حتى يسهل على المعلمين في الجدول ببساطة ووضوح، حيث تم تصنيف المعلمين في السلم الجديد للرواتب إلى 4 رتب وهم (مساعد معلم / معلم – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير) كما اعتمد المركز الوطني للوثائق والمحفظات سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هـ.

والجدير بالذكر أن سلم اجور المعلمين الجديدة وجد تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تدشين هاشتاج #سلم_رواتب_المعلمين_الجديد حيث تضمنت خطة سلم رواتب المعلمين في مختلف المجالات التعليم العام والجامعي اثر خطة جديدة تضعها وزارة التعليم السعودية لتعديل أوضاع المعلمين واليكم التوضيح تفصيلاً.

سلم وراتب المعلمين الجديد

نوضح تفصيلا السلم الجديد مع الشرح الوافي والمبسط ونأخذ كل مستوى من مستويات السلم الوظيفي على حده، هيا على بركة الله نبدأ بالمستوى الأول.

سلم رواتب المعلمين للمستوى الأول

يتكون المستوى من 6 رتب أو درجات في 4 تصنيفات للمعلم حيث تكون العلاوة السنوية 300 ريال لمساعد المعلم والمعلم و500 ريال للمعلم الممارس و540 ريال للمعلم المتقدم و600 ريال للمعلم الخبير، والجدول التالي يوضح العلاوات وسلم رواتب المعلم للمستوى الأول.

المستوى الدرجة معلم مساعد / معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير المستوى الأول 1 5200 7570 9950 12650 2 5500 8070 14490 13250 3 5800 8750 11030 13850 4 6100 9070 11570 14450 5 6400 9570 12110 15050 6 6700 10070 12650 15650 العلاوة السنوية 300 500 540 600

سلم رواتب المعلمين المستوى الثاني

المستوى الثاني في سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 يتكون من 4 من تصنيفات المعلم كما تم التوضيح من قبل وتبدأ العلاوة السنوية في هذا المستوى من 320 ريال لمساعد المعمل والمعلم و520 ريال للمعلم الممارس و560 ريال للمعلم المتقدم و620 ريال للمعلم الخبير.

المستوى الدرجة معلم مساعد / معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير المستوى الثاني 1 7000 10570 13190 16250 2 7320 11090 13750 16870 3 7640 11610 14310 17490 4 7960 12130 14870 18110 5 8280 12650 15430 18730 6 8600 13170 15990 19350 العلاوة السنوية 320 520 560 620

سلم وراتب المعلمين الجديد 1440 المستوى الثالث

على نفس الدرج فان المستوى الثالث من سلم رواتب المعلمين يتكون من 4 فئات من الوظائف التعليمية (مساعد معلم / معلم ثم المعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير) حيث تبدأ العلاوات السنوية لهذا المستوى من 340 إلى 640 ريال، وعلى ذلك يكون جدول سلم وراتب المعلمين الجديد لهذا المستوى كما يلي:

المستوى الدرجة معلم مساعد / معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير المستوى الثالث 1 8920 13690 16550 19970 2 9260 14230 17130 20610 3 9600 14770 17710 21250 4 9940 15310 18290 21890 5 10280 15850 18870 22530 6 10620 16390 19450 23170 العلاوة السنوية 340 540 580 640

سلم رواتب المعلمين الجديد المستوى الرابع

يختلف المستوى الرابع من المستويات الباقية في سلم وراتب المعلمين حيث انه يتكون من ثلاث تصنفيات من وظائف المعلمين وهم (مساعد معلم ومعلم) والمعلم الممارس والمتقدم، ويستثنى من ذلك المعلم الخبير حيث تبدأ العلاوة السنوية من 360 ريال وحتى 580 ريال، وعلى هذا يكون جدول سلم رواتب المعلم في السعودية للمستوى الرابع ما يلي:

المستوى الدرجة معلم مساعد / معلم معلم ممارس معلم متقدم المستوى الرابع 1 10960 16930 20030 2 11320 17470 20610 3 11680 18010 21190 4 12040 18550 21770 5 12400 19090 6 12760 19630 العلاوة السنوية 360 540 580

كما نلاحظ أن الدرجات لوظائف المعلم المتقدم هما 4 درجات فقط بخلاف تصنيفات الوظائف التعليمية الأخرى.

جدول سلم وراتب المعلم في السعودية المستوى الخامس

المستوى الخامس يتكون من تصنيف فقط من تصنيفات المعلمين الوظيفية في السعودية وهما المعلم ومساعد المعلم والتصنيف الآخر المعلم الممارس وعلى اثر ذلك يكون الجدول التالي لسلم الرواتب على المستوى الخامس

المستوى الدرجة معلم مساعد / معلم معلم ممارس المستوى الخامس 1 13120 20170 2 13500 20710 3 13880 21250 4 14260 5 14640 6 15020 العلاوة السنوية 380 540

سلم وراتب المعلمين الجديد للمستوى الأخير

المستوى السادس والأخير من مستويات سلم وراتب المعلمين الجديد 1440 يشمل المعلم ومساعد المعلم فقط ونقدمه كما يلي:

المستوى الدرجة معلم مساعد / معلم المستوى السادس 1 15400 2 15800 3 16200 4 16600 5 17000 6 17400 العلاوة السنوية 400

وبهذا يكون الجدول الكامل لسم رواتب الوظائف التعليمية والعلاوات كما يلي:

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أمثلة وشروحات سلم رواتب المعلمين الجديد

نوضح بعض الأمثلة شرح للسلم الجديد للرواتب حيث يكون التسكين الحالي لأقرب حيث تتم عملية الترقي لكل رتبة بحسب الكفاءة والشهادات وسنوات الخبرة، حيث توضح اللائحة عن وجود رخصة مهنية لعملية الترقية حيث تتغير العلاوة كل 6 سنوات بتغير 6 درجات للقفز على الرتبة التالية في ذات المستوى،

وعلى ذلك فان تعينات الدرجات كما يلي:

تعين الدرجة الثالثة للمستوى الأول براتب 8570 ريال لحاملي الماجستير.

تعين الدرجة الرابعة للمستوى الأول براتب 9070 ريال حاملي الدكتوراه.

تعين الدرجة الأولى للمستوى الأول براتب 7570 ريال لحملة المؤهل العالي غير التربوي لرتبة معلم ممارس.

تعين الدرجة الثانية للمستوى الأول براتب 8070 لحاملي المؤهل التربوي بوظائف معلم ممارس.

كما نشر العديد من المختصين على موقع تويتر شرح لجميع الفئات التصنيفية للمعلم كما يلي:

مثال للمستوى الخامس ومعلم ممارس كمقارنة: القديم : 24 درجة يبدأ بـ 8038 حتىـ19913 الجديد :معلم ممارس 27 درجة تبدأ من 8070 حتى 21250 القديم :علاوة510 الجديد:3علاوات=من 500إلى 540

كما اعتمد المركز الوطني للوثائق والمحفظات السلم الجديد لرواتب المعلمين واليكم المستندات.

ونظراً لوجود جانب من الغموض حول السلم الجديد للوظائف التعليمية في السعودية، يمكنكم فتح باب المناقشة حول كل ما يخص جدول وراتب المعلمين بتعليق اسفل المقالة وسوف نعمل على الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة.