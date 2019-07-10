تفاصيل وأسباب وفاة تومي عمران.. و5 معلومات مثيرة لا تعرفها عن الفنان الراحل

أعلنت شقيقة الفنان السعودي تومي عمران عن وفاته، مؤكدة بأن الأخبار التي تتحدث عن وفاة شقيقها هي صحيحة بنسبة 100%، وأنها للأسف لست شائعات إعلامية، كما حدث من قبل مع الفنان الشاب الراحل تومي عمران، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 36 عام فقط، وذلك بحسب ما ذكرته شقيقته في حديث إعلامي قصير لإحدى الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” ستكونوا على موعد مع جولة سريعة عن حياة الفنان تومي عمران، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الماضية، تاركًا خلفه حالة من الحزن لدى قلوب أسرته ومحبيه.

شقيقة تومي عمران: أخي دخل في غيبوبة لمدة شهرين

قالت شقيقة تومي عمران، بأن شقيقها قد دخل في غيبوبة أستمرت لمدة شهرين، حيث كان يعاني من ورم بالدماغ، مؤكدة بأنه لم يكن يعرف هذا الأمر من قبل، وهو نفس الأمر بالنسبة لعائلته والتي تفاجئت بإصابته بهذا المرض الخطير، حيث كان تومي عمران يقضي أجازة قصيرة مع شقيقته، ولكنه فجأة قد سقط مغشيًا عليه، ليكتشفوا بعدها أنه مريض بهذا المرض.

وأوضحت شقيقة تومي عمران، بأنه قد ت نقل الأخير إلى إحدى المستشفيات القريبة وقتها، وقد توفى بالفعل يوم 12 يونيو الماضي، وقد تم دفنه في اليوم التالي دون أن يتم الإعلان عن ذلك الأمر في وسائل الإعلام.

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لماذا لم يتم الإعلان عن وفاة تومي عمران منذ ذلك الوقت؟

ويبقى السؤال الذي حير الملايين في الساعات الماضية، هو لماذا لم يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن وفاة تومي عمران منذ نحو شهر من الآن؟، وتجيب شقيقة تومي عمران عن هذا الأمر قائلة، بأن الأسرة كان في حالة يرثي لها، ولم يكن يستطيع أي شخص منهم التحدث لوسائل الإعلام، ولكن في نهاية الأمر قررت هي الحديث عن وفاة شقيقها تومي عمران، وتوضيح أسباب وفاته لوسائل الإعلام.

معلومات لا تعرفها عن تومي عمران

ولد الفنان السعودي تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية، وقضى سنوات حياته الآولى هناك في كاليفورنيا، وبعدها أنتقل للعيش في فرنسا لفترة قصيرة، وكانت الزيارة الأولى لتومي عمران إلى السعودية وهو في عمر 15 سنة، وكان سبب الزيارة هو رغبته في الحصول على بطاقة تعريف الشخصية.

ويذكر بأن تومي عمران قد درس الهندسة في المملكة العربية السعودية وكان يرغب في أن يكون مطربًا، وذلك على الرغم من كون والده قد رفض هذا الأمر في البداية، ولكن تومي عمران نجح في إقناع والده، وبعدها سافر إلى العاصمة المصرية القاهرة ليبدأ مشواره الفني من هناك.