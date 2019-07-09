سبب الغاء حفلة نيكي ميناج في جدة

كشفت مصادر إعلامية عربية ودولية، عن سبب الغاء حفلة نيكي ميناج نجمة الراب والهيب هوب الأمريكية، والذي كان من المقرر أن يقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط رفض من قبل الآلاف من المواطنين.

وأكدت المصادر أن نيكي ميناج الغت حفل جدة الموسيقي، الذي كان سيجري يوم الثامن عشر من شهر يوليو الحالي؛ بسبب دعمها لحقوق المرأة والمثليين، فيما أعلنت النجمة الأمريكية أن قرارها جاء بعد تفكير عميق قامت به خلال الساعات الماضية.

وقالت "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدما في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي. بعد أن عرفت أكثر حول القضية وبالرغم من أن كل ما أشيع هو مجرد تقديم عرض للجماهير في المملكة العربية السعودية".

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وأضافت نيكي ميناج : "توصلت إلى أنه من المهم بالنسبة إلي أن أؤكد بوضوح على دعمي لمجتمع LGBTQ (المثليون والمثليات وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا) وحرية التعبير".

وكانت الجهات المنظمة للمهرجان توقعت أن تكون المغنية المثيرة للجدل في طليعة المشاركين في النسخة الأولى من المهرجان الذي سيبث على مستوى العالم.

يشار إلى أن نيكي ميناج هي مغنية أمريكية من أصل أفريقي، فيما قامت رسميا بإصدار ألبومها الأول بينك فرايداي قبل نحو عشرة أعوام من تاريخ اليوم، قبل أن تحقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب صوتها وخفة حركتها.