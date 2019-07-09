تفاصيل وفاة الفنان تومي عمران السعودي بعد غيبوبة دامت شهرين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان السعودي تومي عمران (36 عاماً)، وهي ليست المرة الأولى التي يُشاع فيها خبر وفاته، وسرعان ما ينفي الفنان الخبر، ولكن يبدو أن القدر هذه المرة شاء أن يجعل من الشائعة حقيقة.

وقالت شقيقة الراحل تومي عمران التي أكدت الخبر بكل أسف: "دخل تومي في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن".

وأضافت شقيقته في تصريحات صحفية: "عندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها".

وتابعت: "رأيت أنه من الضروري أن أؤكد خبر وفاة شقيقي، وأودُ أيضًا أن أدلي ببعض المعلومات عنه، فهو ليس متزوجًا، وكل ما كان يُذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات، وكان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعينه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يتعالج منه".