اختفاء شاب في ظروف غامضة بجدة

ناشد ذوو شاب مفقود مَن يتوصل إليه أو يحصل على معلومة تقود للوصول إليه إبلاغهم فوراً ، وذلك بعد أن فقد في حي الخرازات بمدينة جدة منذ أول أمس (الأحد) 4 ذو القعدة 1440 هـ .

ونشر أقارب الشاب زياد العمري البالغ من العمر 16 عاماً، صوراً له، داعين للتواصل معهم حال العثور عليه.

ونشط على موقع “تويتر” هاشتاق بعنوان “زياد العمري مفقود” دونت فيه آلاف التغريدات، لنشر مناشدة ذويه على أوسع نطاق.