حقيقة وفاة سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق جراء أزمة قلبية

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق وأسطورة المنتخب السعودي جراء أزمة قلبية.

ولكن لم تؤكد المصادر الرسمية في المملكة أو نادي الهلال أنباء وفاة سامي الجابر، حيث تبقى هذه الاخبار مجرد شائعات لحين صدورها من الجهات المختصة في السعودية.

وسامي عبد الله محمد الجابر، هو لاعب، ومدرب كرة قدم سعودي سابق يبلغ من العمر 46 عاما، كان لاعبا لنادي الهلال والمنتخب السعودي في مركز المهاجم حتى اعتزاله عام 2007.

وتولى سامي الجابر رئاسة نادي الهلال لمدة موسم رياضي واحد بعد استقالة الأمير نواف بن سعد على أن يعلن تشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخ القرار.